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Тюменские власти отсудили у свинофермы "Комплекс" 58 млн рублей по делу об АЧС

В 2017 году на ферме был обнаружен очаг заболевания, в результате ограничительных мероприятий было ликвидировано все свиное поголовье в радиусе пяти километров

ТЮМЕНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск правительства Тюменской области о возмещении убытков, понесенных после африканской чумы свиней (АЧС), выявленной на свиноводческом комплексе в селе Шорохово. С компании "Комплекс" решено взыскать более 58,9 млн рублей, говорится в резолютивной части, размещенной в пятницу картотеке арбитражных дел.

"Арбитражный суд Тюменской области <…> рассмотрел в судебном заседании дело по иску правительства Тюменской области к ООО "Комплекс" <…> и решил: исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО "Комплекс" в пользу правительства Тюменской области 58 млн 942 тыс. 799 рублей убытков", - говорится в решении.

В документе уточняется, что по данному делу с "Комплекса" в доход федерального бюджета также будут взысканы еще 200 тыс. рублей госпошлины. Решение в законную силу еще не вступило, на его обжалование отводится месячный срок.

Карантин из-за африканской чумы свиней в селе Шорохово Тюменской области был введен 10 ноября 2017 года. Очаг заболевания был обнаружен на свиноводческой ферме "Комплекса" в Исетском районе. В результате ограничительных мероприятий было ликвидировано все свиное поголовье, в том числе в личных подворьях, в радиусе пяти километров. Позднее завод был закрыт, без работы остались 180 человек.

Теги
РоссияТюменская область
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