"Единая Россия" поддержала кандидатуру врио главы Челябинска на должность главы города

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Челябинское региональное отделение партии "Единая Россия" на конференции в пятницу приняло решение поддержать на конкурсе на должность главы Челябинска, который должен завершиться 19 ноября, временно исполняющую полномочия главы города Наталью Котову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного исполкома партии.

Выборы главы Челябинска проводятся в связи с отставкой в июне 2019 года прежнего руководителя Владимира Елистратова. Тогда же врио главы была назначена первый заместитель главы города Котова.

"Решение о поддержке кандидатуры Натальи Котовой принято 15 ноября на областной конференции "Единой России", - сказали в пресс-службе.

12 ноября конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов, из числа которых 19 ноября депутаты городской думы изберут главу Челябинска. Помимо Котовой, в их числе Виталий Евгеньев, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Березки", и Сергей Кочетков, глава Металлургического района Челябинска.

Котова родилась в 1965 году в поселке Теченский в Челябинской области. С июня 2010 года была первым заместителем главы администрации города, с октября 2015 года - первым заместителем главы Челябинска.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.