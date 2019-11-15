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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Новый концертный зал Свердловской филармонии планируется построить к 2023 году

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что выбранный проект "по-настоящему отражает уральский характер, всю многогранность уральской земли"
Презентация нового зала Свердловской филармонии на Санкт-Петербургском международном культурном форуме Департамент информационной политики Свердловской области
Описание
Презентация нового зала Свердловской филармонии на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
© Департамент информационной политики Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Новый концертный зал Свердловской филармонии, концепция которого была разработана архитектурным бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects, появится в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом в пятницу сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

Директор филармонии Александр Колотурский в сентябре говорил о планах начать строительство нового зала в 2020 году.

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"Комиссия, которая выбирала победителя архитектурно-художественной концепции, выбрала тот проект, который по-настоящему отражает уральский характер, всю многогранность уральской земли. Я благодарю архитектурное бюро Zaha Hadid за очень интересное предложение. В 2023 году исполняется 300 лет Екатеринбургу, и мы выстроили так работу, чтобы к 300-летию Екатеринбурга мы смогли насладиться звучанием музыки", - сказал губернатор.

О планах создания нового концертного зала Свердловской филармонии стало известно в конце 2017 года, новая площадка будет предназначена для проведения акустических концертов.

Власти региона объявили международный конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала с премиальным фондом в 10 млн рублей. К реализации рассматривается проект архитектурного бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects. Предполагается, что новое и существующее здание филармонии будут составят единый комплекс.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСвердловская областьVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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