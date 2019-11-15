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Минимальная зарплата в Тюменской области в 2020 году впервые превысит прожиточный минимум

Увеличение составит 7,5%

ТЮМЕНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Размер минимальной заработной платы в Тюменской области в 2020 году впервые превысит прожиточный минимум и составит более 12 тыс. рублей. Увеличение произойдет на 7,5%, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой губернатора.

"При поддержке работодателей с 1 января 2020 года в Тюменской области на 7,5% увеличивается размер минимальной заработной платы, который составит 12200 рублей, что впервые превышает величину прожиточного минимума", - говорится в тексте.

По информации пресс-службы, эти данные были озвучены на встрече губернатора Александра Моора с представителями областных профсоюзных организаций. "Губернатор отметил положительную динамику в основных секторах региональной экономики - промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле, предоставлении услуг населению. Рост промышленного производства за 9 месяцев текущего года составил 103,5% (по РФ этот показатель - 102,7% - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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