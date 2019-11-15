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Прямое авиасообщение впервые появится между Курганом и ХМАО

Полеты из Сургута буду проходить два раза в неделю, из Ханты-Мансийска - один раз

КУРГАН, 15 ноября. /ТАСС/. Два новых рейса авиакомпании UTair сообщением до Кургана из Сургута и Ханты-Мансийска будут субсидированы из бюджета, перелеты будут организованы после 2 января следующего года. Данные рейсы включены в опубликованный на сайте Росавиации перечень субсидируемых региональных перелетов на 2020 год.

Ранее во время рабочего визита в Курган руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил о необходимости увеличения числа направлений в аэропорту региона, в том числе для сохранения роста пассажиропотока и развития экономики субъекта. Пока там действует только один рейс Курган - Москва. При этом рост пассажиропотока в прошлом году составил 38%, а за 10 месяцев 2019 года прибавил еще 17%.

"Каждым из этих рейсов смогут летать по 70 человек. Самолет из Сургута будет летать два раза в неделю, а из Ханты-Мансийска - один раз. Перелеты будут осуществляться на самолетах типа ATR-72", - говорится в перечне.

Генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" Александр Бобров уточнил корреспонденту ТАСС, что этот шаг важен для повышения экономической привлекательности региона. "Курганская область сегодня активно развивается и становится более интересной для создания новых предприятий. Мы предлагаем бизнесу открывать производства на территориях опережающего развития или индустриальных парков, и появление новых рейсов в северные регионы даст возможность собственникам комфортно добраться в город Курган и проконтролировать рабочий процесс", - подчеркнул он.

Правительство РФ в 2020 году направит 8,35 млрд рублей на субсидирование 262 региональных авиамаршрутов, что позволит перевезти около 2,5 млн пассажиров.

Аэропорт Курган - один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года здесь был завершен первый этап реконструкции, на него было затрачено порядка 2 млн рублей.

Теги
РоссияКурганская областьХанты-Мансийский автономный округ
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