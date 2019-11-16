Мобильный комплекс по очистке сточных вод от токсинов и металлов разработают на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Ученые приступили к разработке мобильного технического комплекса по очистке сточных вод от токсинов и извлечению из них металлов, опытный образец которого представят к 2022 году. Об этом сообщил ТАСС заведующий кафедрой геоэкологии Уральского государственного горного университета (УГГУ) Александр Семячков.

"Технический комплекс устанавливается на автомобиль в виде резервуара. Очистка воды идет с помощью воздействия ультразвуковых волн: в результате волнового удара [в резервуаре] концентрируется определенное количество ионов, которые выпадают в осадок, тем самым очищая воду. Комплекс может передвигаться в виде прицепа, очищая воду на разных загрязненных участках", - сказал Семячков, уточнив, что проект должен быть реализован в течение двух лет.

По словам собеседника агентства, разработка направлена на комплексную очистку шахтных рудничных вод от тяжелых металлов. Мобильный комплекс займется в том числе и очисткой "кислых вод" - токсичных сбросов из шахт. Предлагаемый учеными комплекс поможет получать порошки цветных металлов и повышать качество воды, сбрасываемой рудниками в водоемы.

Порошковые металлы, уточнил Семячков, будут востребованы в качестве сырья в промышленности, в частности в электротехнике. В мобильном комплексе, по мнению разработчиков, будут заинтересованы горно-обогатительные комбинаты, объекты водоснабжения и водоотведения.

Уральский государственный горный университет учрежден в 1914 году как Екатеринбургский горный институт, который стал первым высшим учебным заведением на Урале. За 100 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодобывающих и геологоразведочных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах отрасли более 100 тыс. горных инженеров, трудом которых создавался Уральский горнопромышленный комплекс. В 2019 году университету исполняется 105 лет.