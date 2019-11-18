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В трех городах Югры отменили занятия для учеников младших классов из-за морозов

Днем 18 ноября в округе ожидается температура воздуха до минус 26 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Занятия для учеников начальных классов школ ряда муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) отменены из-за сильных холодов.

"18.11.2019 занятия первой смены с первого по четвертый классы отменяются", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации Ханты-Мансийска. Как сообщили ТАСС в пресс-службах администраций Нижневартовска и Сургута, в этих городах также в понедельник отменены занятия у учеников начальных классов.

По данным регионального гидрометцентра, 18 ноября в ХМАО днем ожидается температура воздуха до минус 26 градусов, на севере округа похолодает до минус 33 градусов. В Ханты-Мансийске температура ночью опускалась до отметок минус 25 градусов, днем ожидается минус 26, ветер - до 5 м/ с.

Как сообщили ТАСС в департаменте образования администрации Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ), некоторые ученики начальных классов по решению родителей остались в понедельник дома из-за морозов. "Они были переведены на дистанционное обучение", - сказали в департаменте. По данным синоптиков, в ночь на 18 ноября температура в Ноябрьске составила минус 32 градуса. Днем ожидается минус 30 градусов с порывами ветра до 14 м/с.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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