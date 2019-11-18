Войска связи ЦВО впервые получили новейший защищенный пункт управления на базе "Тигра"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты связи Центрального военного округа (ЦВО) получили на вооружение первый комплект бронированной комплексной аппаратной связи П-230Т, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Передача образца вооружения заводом-изготовителем прошла сегодня на базе отдельного соединения связи Центрального военного округа, дислоцированного в Свердловской области", - говорится в сообщении.

П-230Т обеспечивает пункт управления командующего войсками округа всеми современными услугами связи. Комплекс обладает высокой мобильностью и защищенностью.

"Новейшая техническая начинка данной машины позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. Также комплекс сопрягается с абонентскими терминалами сотовой связи", - добавили в пресс-службе.

В округе отметили, что в первую очередь П-230Т рассматривается как машина передового пункта управления, в которой экипаж защищен от стрелкового оружия и осколков.

П-230Т смонтирован на базе бронированного вездехода "Тигр" и обладает более высокими тактико-техническими характеристиками с точки зрения оказываемых услуг связи, мобильности и заметности в сравнении с предыдущим комплексом связи передового пункта управления Р-439 МД2 на платформе БТР-80.