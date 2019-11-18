Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

Войска связи ЦВО впервые получили новейший защищенный пункт управления на базе "Тигра"

Комплекс позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты связи Центрального военного округа (ЦВО) получили на вооружение первый комплект бронированной комплексной аппаратной связи П-230Т, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Передача образца вооружения заводом-изготовителем прошла сегодня на базе отдельного соединения связи Центрального военного округа, дислоцированного в Свердловской области", - говорится в сообщении.

П-230Т обеспечивает пункт управления командующего войсками округа всеми современными услугами связи. Комплекс обладает высокой мобильностью и защищенностью.

"Новейшая техническая начинка данной машины позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. Также комплекс сопрягается с абонентскими терминалами сотовой связи", - добавили в пресс-службе.

В округе отметили, что в первую очередь П-230Т рассматривается как машина передового пункта управления, в которой экипаж защищен от стрелкового оружия и осколков.

П-230Т смонтирован на базе бронированного вездехода "Тигр" и обладает более высокими тактико-техническими характеристиками с точки зрения оказываемых услуг связи, мобильности и заметности в сравнении с предыдущим комплексом связи передового пункта управления Р-439 МД2 на платформе БТР-80.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФСвердловская область
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Биатлонистка Глазырина прокомментировала на невключение в состав сборной России
Спортсменка не связывает причину такого решения тренерского штаба с пропуском двух допинг-тестов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС