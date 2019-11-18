Челябинские власти начали подготовку нормативной базы для работы нацпарка "Зигальга"

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где постановлением правительства РФ создан национальный парк "Зигальга", начали подготовку нормативной базы, необходимой для функционирования объекта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона Алексея Текслера.

Ранее со ссылкой на вице-премьера Алексея Гордеева сообщалось, что национальный парк "Зигальга" в Челябинской области стал первой особо охраняемой природной территорией, созданной в текущем году в соответствии с национальным проектом "Экология".

"Регион уже включился в работу: утверждены границы парка, начата подготовка нормативной базы. Впереди - разработка туристических маршрутов и создание необходимой инфраструктуры", - цитирует Текслера пресс-служба.

По словам губернатора, решение правительства - итог многолетней подготовки, в которой регион принимал активное участие. На сегодняшний день вокруг "Зигальги" расположены четыре особо охраняемые природные территории: Южно-Уральский государственный природный заповедник, природный парк "Иремель", национальный парк "Зюраткуль", Серпиевский заказник. Ежегодно поступают десятки тысяч заявок от туристов на посещение этих территорий. Создание национального парка позволит сохранить уникальную первозданную природу этих мест, обеспечить организованный туристический поток.

В Министерстве экологии Челябинской области ТАСС сообщили, что в первый год после выхода постановления правительства дирекция нацпарка должна будет изучить всю его территорию, взять ее под охрану. Необходимо составить четкое понимание о количестве и видах животных, птиц, растений на территории объекта. Кроме того, предстоит определить, какие противопожарные и биотехнические мероприятия требуются.

Территория национального парка "Зигальга" находится примерно в 250 км от Челябинска, на северо-западе региона. Она включает в себя одноименный хребет и его окрестности. Площадь нацпарка составляет 45 тыс. 661,6 га. В нацпарке можно встретить краснокнижную птицу - уральскую неясыть, орлов, глухарей, тетеревов, черных дроздов, сапсанов, филинов мохноногих. На территории произрастают краснокнижные и редкие растения, такие как лилия кудреватая, лисохвост сизый. Ландшафты меняются от реликтовых ельников и горной тундры до таежного леса.