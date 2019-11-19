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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Суд оштрафовал напавшего на полицейского участника протестов в сквере Екатеринбурга

Гособвинение просило назначить Вадиму Панкратову наказание в шесть месяцев заключения условно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга во вторник назначил штраф в 20 тыс. рублей в отношении Вадима Панкратова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти во время протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы. Об этом сообщила помощник судьи Ольга Тафф.

"Вадим Панкратов был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, а также угроза его применения") <…> Речь идет о причинении неопасного для жизни и здоровья вреда при исполнении им своих должностных обязанностей во время акции протеста в сквере у Театра драмы в мае этого года", - сказала собеседница агентства.

Гособвинение просило назначить фигуранту наказание в 6 месяцев заключения условно с испытательным сроком в 6 месяцев.

Пострадавшим признан начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга подполковник Антон Трошин, уточнила Тафф.

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан - 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней. Президент РФ Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. В результате место будущего строительства храма было изменено - храм будет построен на месте бывшего Приборостроительного завода в центре города.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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