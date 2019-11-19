Власти Югры готовы рассмотреть предложение о создании госкомпании на базе Utair

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) готовы рассмотреть предложение о создании на базе авиакомпании Utair государственного перевозчика, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова.

"Вполне можно рассмотреть это предложение.... Вполне может быть жизнеспособно, если несколько моделей развития этого предприятия, этого бизнес-проекта покажет, что это максимально приемлемый для акционеров вариант", - сказала губернатор, выступая в заксобрании региона с ежегодным отчетом.

Власти Югры владеют 38,8% акций Utair. Ранее Комарова поставила перед авиакомпанией задачу радикального улучшения транспортной доступности в регионе. Выполняя поручение губернатора, перевозчик связал небольшие города автономного округа с административными центрами - Ханты-Мансийском, Тюменью, а также с Сургутом. В 2019 году были открыты пять новых межмуниципальных внутриокружных маршрутов и 14 субсидируемых маршрутов за пределы региона, в результате чего пассажиропоток на внутриокружных авиамаршрутах увеличился на 45%, а на межрегиональных - на 32%.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, в настоящее время испытывает финансовые трудности. С конца 2018 года ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации кредитов. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).