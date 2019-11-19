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Депутаты Челябинской гордумы избрали Наталью Котову главой города

Котова с июня 2019 года занимала должность врио главы горадминистрации
Глава Челябинска Наталья Котова Официальный сайт администрации города Челябинска
Описание
Глава Челябинска Наталья Котова
© Официальный сайт администрации города Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Челябинской городской думы во вторник единогласно избрали главой города Наталью Котову, которая с июня 2019 года занимала должность врио главы горадминистрации. Глава Челябинска избирается сроком на пять лет.

Выборы главы Челябинска проводятся в связи с отставкой в июне 2019 года прежнего руководителя Владимира Елистратова.

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"По итогам голосования единогласно избрана Наталья Петровна Котова", - сказал председатель гордумы Андрей Шмидт. По его словам, в заседании гордумы участвовало 48 депутатов, или 98% от их общего числа.

12 ноября конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на должность главы Челябинска. Помимо Котовой, в список вошли директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Березки" Виталий Евгеньев и глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков.

Котова родилась в 1965 году в поселке Теченский в Челябинской области. С июня 2010 года была первым заместителем главы администрации города, с октября 2015 года - первым заместителем главы Челябинска.

Челябинск - административный центр Челябинской области. Население - 1,2 млн человек.

Теги
РоссияЧелябинская область
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