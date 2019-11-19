На полигонах ЦВО на Урале из-за резкого похолодания развернули более 100 пунктов обогрева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Командование Центрального военного округа (ЦВО) принимает дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих в связи с резким похолоданием на Урале. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы округа.

Как уточнили в пресс-службе, в особом режиме идет служба на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и в Пермском крае.

"На полигонах ЦВО развернуто более ста пунктов обогрева личного состава, где военнослужащие могут получить горячий чай и бутерброды. При выходе автотранспорта для перевозки личного состава из парков осуществляется обязательный контроль функционирования систем отопления. Военнослужащим, несущим гарнизонную и караульную службу, выдана утепленная одежда: полушубки, подшлемники, валенки и меховые рукавицы, а также организовано дополнительное питание", - говорится в сообщении.

Метеорологи ЦВО сообщают, что низкие температуры от -20 до -25 градусов продержатся на Урале до середины недели.