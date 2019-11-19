Дефицит бюджета Свердловской области в 2020 году увеличится почти вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Планируется, что по сравнению с текущим годом дефицит увеличится почти вдвое до 26,3 млрд рублей, сообщается во вторник на сайте областного правительства.

"Планируется, что доходы бюджета в 2020 году составят 260,6 м рублей, расходы - 286,9 млрд", - говорится в сообщении. В прошлом году данные показатели составляли 254,6 и 268,8 млрд рублей соответственно. Таким образом дефицит бюджета в 2020 году составит 26,3 млрд, что на 12,1 млрд больше, чем в 2019 году.

В 2020 году расходы по статье "Физкультура и спорт" будут увеличены на 68% относительно финансирования текущего года - до 6,1 млрд рублей. "Это позволит не только начать строительство ряда объектов Универсиады, но и дополнительно построить и реконструировать еще 13 спортивных объектов в городах и поселках Свердловской области", - отмечается в сообщении.

Планируется, что верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию на 1 января 2021 года составит 100,4 млрд рублей. "В 2020 году социальный бюджет Свердловской области вырастет и составит 186,7 млрд рублей. Это позволит увеличить расходы на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, спорт", - сообщается на сайте.

Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2020 год составит 112,8 млрд рублей, что на 14,4 млрд больше, чем в 2019.