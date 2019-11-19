Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дефицит бюджета Свердловской области в 2020 году увеличится почти вдвое

Расходы по статье "Физкультура и спорт" возрастут на 68%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Планируется, что по сравнению с текущим годом дефицит увеличится почти вдвое до 26,3 млрд рублей, сообщается во вторник на сайте областного правительства.

"Планируется, что доходы бюджета в 2020 году составят 260,6 м рублей, расходы - 286,9 млрд", - говорится в сообщении. В прошлом году данные показатели составляли 254,6 и 268,8 млрд рублей соответственно. Таким образом дефицит бюджета в 2020 году составит 26,3 млрд, что на 12,1 млрд больше, чем в 2019 году.

В 2020 году расходы по статье "Физкультура и спорт" будут увеличены на 68% относительно финансирования текущего года - до 6,1 млрд рублей. "Это позволит не только начать строительство ряда объектов Универсиады, но и дополнительно построить и реконструировать еще 13 спортивных объектов в городах и поселках Свердловской области", - отмечается в сообщении.

Планируется, что верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию на 1 января 2021 года составит 100,4 млрд рублей. "В 2020 году социальный бюджет Свердловской области вырастет и составит 186,7 млрд рублей. Это позволит увеличить расходы на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, спорт", - сообщается на сайте.

Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2020 год составит 112,8 млрд рублей, что на 14,4 млрд больше, чем в 2019.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Суд в Челябинске признал недействительным аукцион на 1,2 млрд руб. по вывозу отходов
По его итогам региональный оператор по обращению с ТКО заключил контракт с компанией "Эковывоз" на транспортировку мусора из Металлургического, Калининского и Ленинского районов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС