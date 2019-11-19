Форум общественной палаты России "Сообщество" впервые пройдет в Кургане

КУРГАН, 19 ноября. /ТАСС/. Курган впервые станет площадкой для проведения Всероссийского форума "Сообщество" в Уральском федеральном округе (УрФО), проводимого Общественной палатой РФ.

"В феврале 2020 года Курган впервые примет площадку Всероссийского форума "Сообщество" в Уральском федеральном округе", - сообщила во вторник пресс-служба Общественной палаты Курганской области.

Программа форума рассчитана на два рабочих дня. Гражданские активисты, некоммерческие организации, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти примут участие в дискуссиях, образовательных мастер-классах и презентациях проектов.

Пока, согласно данным на официальном сайте "Сообщества", место проведения форума в 2020 году определено только в УрФО. В этом году мероприятия "Сообщества" прошли на северокавказской, дальневосточной, северо-западной, центральной, а ранее и на южной, приволжской, сибирской и крымской площадках.

Форум "Сообщество" проводится с 2015 года для выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. Ранее форум принимали Челябинск, Екатеринбург, Тюмень и Ханты-Мансийск.