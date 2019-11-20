ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Челябинский компрессорный завод возобновил работу после возгорания, произошедшего накануне в газовой котельной на территории предприятия. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Челябинский компрессорный завод возобновил работу после пожара в котельной. Причины происшествия и последствия для производства устанавливаются", - сказала собеседница агентства.