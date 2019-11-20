СК прекратил дело в отношении главы челябинской компании после возмещения им 127 млн руб.

ТАСС, 20 ноября. Следователи в Челябинской области прекратили уголовное дело в отношении директора коммерческого предприятия об уклонении от уплаты налогов, после того как он вернул в налоговую систему более 127 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследовалось уголовное дело в отношении директора коммерческого предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"). Поскольку подозреваемый в полном объеме со штрафными санкциями (более 127 млн рублей) возместил причиненный преступлением ущерб бюджетной системе Российской Федерации, следователем СК вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016-2018 годах директор представил в налоговую инспекцию заведомо ложную информацию. В результате сумма налога на прибыль была рассчитана неверно, это позволило уклониться от уплаты налогов более чем на 90 млн рублей.