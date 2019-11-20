Двое детей погибли при пожаре в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Дети погибли в пожаре в частном доме в Тюменской области. По факту смерти двоих детей возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, размещенном в среду на официальном сайте следственного управления СК России по Тюменской области.

"19 ноября 2019 года после тушения пожара в частном доме, расположенном в деревне Большой Остров Ишимского района Тюменской области, были обнаружены тела двух малолетних сестер. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что, по версии следствия, вечером 19 ноября мужчина изготавливал рабочую смесь для бензопилы возле газового котла. В результате неосторожного обращения произошло возгорание паров, что привело к пожару в доме, в котором, кроме него, находилась сожительница и двое ее малолетних детей. "Взрослым удалось спастись из горящего дома, а девочки погибли. Мужчина, действия которого привели к трагедии, находится в больнице с ожогами", - сообщается на сайте СК.

На официальной странице ГУ МЧС по Тюменской области в социальной сети "Вконтакте" отмечается, что пожар произошел вечером. В ходе разбора сгоревшего строения были обнаружены тела детей 2010 и 2016 годов рождения. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации бытовых газовых или бензиновых устройств.