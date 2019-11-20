Город с населением более 26 тыс. человек на Ямале остался без электричества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) остался без электроснабжения в среду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе администрации города во "ВКонтакте".

"Произошло внеплановое отключение электроэнергии. Причины устанавливаются. Службы работают. Контролируем выполнение восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, сработала автоматическая система защиты энергоблока электростанции, вырабатывающей электроэнергию для города.

По данным синоптиков, в Лабытнанги днем столбик термометра опустится до отметки минус 21 градус, ветер 6-12 м/с.

Город Лабытнанги расположен на восточных склонах Полярного Урала, на левом берегу протоки Выл-Посл в низовьях левого берега реки Оби, напротив Салехарда. Город находится немного севернее Северного полярного круга, в Лабытнанги проживает более 26 тыс. человек.