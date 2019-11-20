Больница в Югре выплатила 100 тыс. рублей мужу умершей пациентки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по иску прокуратуры взыскал с Нефтеюганской окружной клинической больницы имени Виктории Ивановны Яцкив 100 тыс. рублей морального вреда в пользу мужа пациентки, умершей от онкологической болезни. Врачи учреждения не оказали женщине всю необходимую помощь, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"Нефтеюганская межрайонная прокуратура по обращению местного жителя провела проверку качества оказания медицинских услуг Нефтеюганской окружной клинической больницей имени В. И. Яцкив. Супруга заявителя имела онкологическое заболевание. При оказании ей медицинской помощи медицинским учреждением не были проведены все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, что привело к прогрессированию болезни и скоропостижной смерти женщины", - говорится в сообщении.

Межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с лечебного учреждения в пользу мужа погибшей женщины компенсации морального вреда. "Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил их на сумму 100 тыс. рублей. Решение суда в настоящее время исполнено", - добавили в пресс-службе.