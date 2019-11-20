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Маршрутка столкнулась с легковушкой на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Пять человек пострадали

ТЮМЕНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Авария с участием легкового автомобиля и маршрутной "Газели" произошла в Тюменской области, пять человек пострадали, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

"Авария произошла на 473-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Kia уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с "Газелью", осуществляющей перевозку людей по маршруту Муген - Уват. В результате пострадали пять человек, все госпитализированы с различными травмами", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили ТАСС, что сообщение о столкновении маршрутки и легкового автомобиля на трассе в Уватском районе в Тюменской области поступило на станцию скорой помощи в 7:30 (05:30 мск). "На месте работали три бригады скорой помощи областной больницы № 20. Состояние обоих водителей и пассажира легкового автомобиля оценивается как тяжелое, их доставили для проведения предметной диагностики по поводу возможных травм - скелетной и головы. Все пассажиры маршрутки были осмотрены на месте, двое с легкими травмами были доставлены в больницу Увата", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияТюменская областьХанты-Мансийский автономный округ
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