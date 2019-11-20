В Кургане поставят спектакль о Великой Отечественной войне по архивным письмам

КУРГАН, 20 ноября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов поддержал проект документального спектакля о Великой Отечественной войне (ВОВ) по материалам переписки жителей Зауралья в те годы, его представят зрителям в феврале 2020 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила заместитель председателя регионального отделения Союза театральных деятелей Елена Гончаренко.

"Проект документального спектакля по материалам переписки жителей Зауралья "Как ты меня ждала, или хроника чувств. Летопись боя" поддержан Фондом президентских грантов. Сумма гранта - 400 тыс. рублей. Премьера спектакля запланирована на февраль 2020 года в Кургане", - сказала она.

Проект реализуется региональным отделением союза совместно с Курганским областным краеведческим музеем, на сценической площадке которого спектакль будет представлен зрителю. "Спектакль будет поставлен среди экспонатов советской военной эпохи", - уточнила собеседница агентства.

Как отметила Гончаренко, в основу сюжета легла переписка бойца и девушки из тыла во время ВОВ - это история любви "на расстоянии". Для разработки сценария были использованы более 80 писем, заметок и других архивных документов того времени. К сбору и обработки материалов привлекались волонтеры. Работа с архивами еще продолжается, но параллельно актеры Курганского государственного театра драмы уже приступили к первым репетициям.

Она также добавила, что в результате реализации проекта планируется не только представить спектакль, но и создать клуб добровольцев "Эхо войны" - под руководством сотрудников областного краеведческого музея его члены будут заниматься сбором и обработкой новой информации военного времени из семейных архивов и воспоминаний жителей региона.

Как отмечается в группе проекта в социальной сети "Вконтакте", из Курганской области на фронт ушло около 200 тыс. человек.