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СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Екатеринбурге

Мальчик почувствовал себя плохо в частном детском саду, позже ему вызвали скорую помощь и доставили в больницу, где через несколько часов он умер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. Мальчик почувствовал себя плохо в частном детском саду, говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

"Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок посещал негосударственное дошкольное образовательное учреждение в Екатеринбурге. "Мальчик, до этого некоторое время отсутствовавший в детском саду в связи с имевшимся у него заболеванием, посетил детский сад 11 и 12 ноября. К вечеру 12 ноября, находясь в детском саду, он почувствовал себя хуже, у него поднялась температура", - говорится в сообщении. Позже ребенку была вызвана скорая помощь, он был доставлен в больницу, где через несколько часов умер.

Теги
РоссияСвердловская область
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