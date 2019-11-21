Челябинский губернатор выехал в военный городок, где в домах нет отопления

ТАСС, 21 ноября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг утром выехал в военный городок в Чебаркуле, где часть домов остаются без отопления. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

"Алексей Текслер сегодня утром выехал в военный городок в Чебаркуле, где будет проведено заседание оперативного штаба, чтобы понять на месте, какие работы необходимо организовать, что предпринять (для нормализации ситуации - прим. ТАСС). Также планируется, что Текслер посетит жилые дома, котельную, объекты социальной инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

Коммунальная авария в военном городке в Чебаркуле произошла 17 ноября. Без тепла остались жилые дома, школы, детские садики.

В настоящее время в Чебаркуле минус 16 градусов. Днем ожидается минус 12 градусов и ветер 3 м/с.

По данным центрального жилищно-коммунального управления, в настоящее время пять аварийных бригад в круглосуточном режиме устраняют прорыв теплотрассы в военном городке в Чебаркуле. Без тепла и воды остаются четыре дома. "В подвалах домов работают тепловые пушки, чтобы не допустить размораживания отопительной системы. Восстановительные работы планируется завершить 21 ноября", - говорится в сообщении ведомства.