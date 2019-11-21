{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Челябинский губернатор выехал в военный городок, где в домах нет отопления

В Чебаркуле будет проведено заседание оперативного штаба

ТАСС, 21 ноября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг утром выехал в военный городок в Чебаркуле, где часть домов остаются без отопления. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

"Алексей Текслер сегодня утром выехал в военный городок в Чебаркуле, где будет проведено заседание оперативного штаба, чтобы понять на месте, какие работы необходимо организовать, что предпринять (для нормализации ситуации - прим. ТАСС). Также планируется, что Текслер посетит жилые дома, котельную, объекты социальной инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

Коммунальная авария в военном городке в Чебаркуле произошла 17 ноября. Без тепла остались жилые дома, школы, детские садики.

В настоящее время в Чебаркуле минус 16 градусов. Днем ожидается минус 12 градусов и ветер 3 м/с.

По данным центрального жилищно-коммунального управления, в настоящее время пять аварийных бригад в круглосуточном режиме устраняют прорыв теплотрассы в военном городке в Чебаркуле. Без тепла и воды остаются четыре дома. "В подвалах домов работают тепловые пушки, чтобы не допустить размораживания отопительной системы. Восстановительные работы планируется завершить 21 ноября", - говорится в сообщении ведомства.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Участниками пилотного проекта по уходу за пожилыми в 2020 году станут шесть регионов
Со следующего года проект заработает в Алтайском крае, Воронежской, Новосибирской, Тюменской и Тамбовской областях и республике Бурятия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС