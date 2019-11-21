Представители вузов обсудят в Екатеринбурге развитие благотворительности в науке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Специалисты из вузов России обсудят проблемы сбора пожертвований на развитие образования и науки на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, передает в четверг корреспондент ТАСС с открытия V Форума академического фандрайзинга.

"На два дня Уральский федеральный университет станет площадкой для обмена опытом и обсуждения последних тенденций развития академического фандрайзинга в России. Форум предоставляет отличную возможность укрепить профессиональные связи вузов, экспертного и бизнес-сообщества, а также обсудить круг вопросов, связанных с привлечением внебюджетного финансирования для развития образования и науки", - сказал на открытии ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Он добавил, что одним из событий форума станет хакатон Do University Fundraising - интеллектуальная площадка, которая позволит привлечь студентов и выпускников к развитию своих вузов, создать основу для получения финансовой поддержки проектов, разработанных в университетах, в том числе, учащимися. В рамках форума состоится презентация исследования "Развитие филантропии в странах БРИКС", проведенного Центром исследований филантропии и социальных программ бизнеса УрФУ, аналитическим центром "Эксперт" и фондом "Умная среда". В программе запланированы мастер-классы для участников по теме правовых аспектов, искусству успешной презентации, продвижению проектов и многое другое.

"Мировая практика показала, что эффективное, взаимовыгодное сотрудничество с партнерами является надежным фундаментом для развития университетов. Для доноров это не просто финансовая помощь alma mater, но и инвестиции в подготовку профессионального кадрового резерва. В наших общих интересах сделать так, чтобы студенты во время учебы имели возможности для всестороннего развития. Привлечение партнеров к деятельности университета способно придать импульс новым идеям, раскрыть таланты и сформировать активное небезразличное поколение", - сказал ректор.

На форуме эксперты из Свердловской, Томской, Саратовской, Тверской, Ростовской областей, Чечни и других регионов страны обсудят тему благотворительности как области исследовательской и научной деятельности, взаимодействие бизнеса, благотворительных фондов с образованием и наукой, а также создание и развитие франдрайзинговых проектов студентами.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.