Текслер лично проконтролирует устранение коммунальной аварии в военном городке в Чебаркуле

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер будет лично контролировать устранение аварии в военном городке в Чебаркуле, где более 1,6 тыс. человек и два детских сада остаются без отопления. Об этом глава региона сообщил в четверг журналистам во время визита в городок.

Коммунальная авария в военном городке в Чебаркуле произошла 17 ноября. Без тепла остались жилые дома, школы, детские сады. В настоящее время в Чебаркуле минус 11 градусов. Ночью ожидается минус 12 градусов и ветер скоростью 4 м/с.

"Ситуацию [с восстановлением подачи тепла] буду держать на личном контроле. <…> Вместе с военными и муниципалитетом мы создали оперативный штаб. Ситуация не простая - 14 домов, 1685 человек, два детских сада [остаются без отопления]. Работы ведутся, но по-прежнему в 14 домах тепла нет", - сказал Текслер.

Он отметил, что для устранения аварии в муниципалитет прибудут дополнительные бригады рабочих, которые закрепят за каждым остающимся без тепла домом. "Необходимо осуществить подключение каждого дома по новой теплотрассе. К сожалению, старые теплотрассы находятся в неудовлетворительном состоянии и попытки их подключить приводили к прорывам. Я дал распоряжение: сейчас из всех ближайших муниципалитетов приедут бригады [рабочих]. К каждому дому такая бригада будет прикреплена. <…> По каждому дому будет осуществлена ревизия", - уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что в настоящее время все подвалы жилых домов обогреваются тепловыми пушками, чтобы не допустить заморозки труб, а нуждающимся жителям раздают тепловые вентиляторы. "По моему распоряжению сделан резерв дополнительных электроисточников и электродвигателей на случай, если прекратится подача электричества", - отметил Текслер.

По информации Минстроя Челябинской области, в муниципалитете проводится поквартирный обход населения, в аварийно-восстановительных работах задействованы более 150 человек и около 20 единиц техники. Средняя температура в помещениях 12-15 градусов. Приведены в готовность пять пунктов временного размещения на 210 человек и две дизельные электростанции на 50 и 100 кВт.