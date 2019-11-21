В Челябинской области увеличат финансирование медицины в 2020 году на 3 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Финансирование здравоохранения в Челябинской области за счет местного бюджета на 2020 г. будет увеличено на 3 млрд рублей, что на 18% больше, чем в текущем году. Это позволит развивать первичное звено медицинской помощи, сообщила в четверг журналистам первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

"В предыдущие годы здравоохранение в Челябинской области недофинансировалось. На 2020 год увеличиваем на 18%, то есть на 3 млрд рублей финансирование здравоохранение. Это тот самый объем, который недофинансировался", - сказала она.

По ее словам, увеличение финансирования позволит провести модернизацию первичного звена медицинской помощи. В частности будут построены два новых крупных медицинских учреждения: одно на юге области, другое в горнозаводской зоне.

Кроме того, в 2020 году в медицинские учреждения первичного звена привлекут на работу 400 врачей и специалистов среднего медицинского персонала. По словам Гехт, сейчас нехватка кадров превышает 1 тыс. человек. Врачей будут мотивировать возможностью получить служебное жилье (на это направят 200 млн рублей), а также сертификатом на приобретение квартиры в Челябинске, который будет выдаваться через пять лет работы, системой стажировок в челябинских и заграничных клиниках.