В военном городке в Чебаркуле ввели режим повышенной готовности

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Челябинской области ввело режим повышенной готовности в военном городке в Чебаркуле, где более 1,6 тыс. человек и два детских сада остаются без отопления. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минстроя региона.

Коммунальная авария в военном городке в Чебаркуле произошла 17 ноября. Без тепла остались жилые дома, школы, детские сады. В настоящее время в Чебаркуле минус 11 градусов. Ночью ожидается минус 12 градусов и ветер скоростью 4 м/с.

"Приказом ГУ МЧС России по Челябинской области [в военном городке в Чебаркуле] введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. По данным регионального управления МЧС, режим введен в связи с аварийным отключением отопления многоквартирных жилых домов на территории военного городка "для организации управления и оперативного реагирования".

В четверг губернатор Челябинской области сообщил журналистам, что с военнослужащими и муниципалитетом в городке создан оперативный штаб. По его словам, без тепла остаются 14 домов в которых проживают 1685 человек, а также два детских сада. Он отметил, что для устранения аварии в муниципалитет прибудут дополнительные бригады рабочих, которые закрепят за каждым остающимся без тепла домом.

В настоящее время все подвалы жилых домов обогреваются тепловыми пушками, чтобы не допустить заморозки труб, а нуждающимся жителям раздают тепловые вентиляторы. По информации Минстроя Челябинской области, в муниципалитете проводится поквартирный обход населения, в аварийно-восстановительных работах задействованы более 150 человек и около 20 единиц техники. Средняя температура в помещениях - 12-15 градусов. Приведены в готовность пять пунктов временного размещения на 210 человек и две дизельные электростанции на 50 и 100 кВт.