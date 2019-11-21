"Ласточку" из Перми в Екатеринбург запустят 9 декабря

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Электропоезд "Ласточка" начнет курсировать между Пермью и Екатеринбургом с 9 декабря, сообщил в четверг губернатор Пермского края Максим Решетников.

"Девятого декабря запускаем первые "Ласточки" из Перми в Екатеринбург. Поезд будет проходить через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск", - написал он на своей странице в Instagram.

Решетников уточнил, что из Перми "Ласточка" будет отправляться в 06:27 (04:27 мск), а из Екатеринбурга в 17:16 (15:16 мск), дорога займет примерно 5,5 часов, а стоимость проезда составит чуть больше 1 тыс. рублей.

Расстояние от Перми до Екатеринбурга составляет более 350 км, на пассажирском поезде его можно преодолеть примерно за 7 часов. "Ласточка" может разгоняться до 160 км/ч, соответственно, время в пути на этом электропоезде значительно сократится.

"Ласточка" - подвижной состав нового поколения. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Электропоезда "Ласточка" появились в Пермском крае 1 ноября 2018 года, два состава по пять вагонов курсируют в двух направлениях - из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти.