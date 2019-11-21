В Челябинске задержали вахтера больницы по обвинению в избиении до смерти пациента

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинске задержали вахтера расположенной в Ленинском районе больницы по обвинению в том, что он избил 37-летнего пациента, который позже умер. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК России по Челябинской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 35-летнему вахтеру больницы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"). Сотрудник больницы задержан", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 ноября в лечебном учреждении Ленинского района Челябинска между обвиняемым и 37-летним пациентом, поступившим в больницу накануне, произошел конфликт. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов, ставших причиной смерти мужчины.