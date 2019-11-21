Число юнармейцев в регионах УФО выросло в 2019 году почти вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Количество юнармейцев в регионах Уральского федерального округа выросло в 2019 году почти в два раза и составляет на данный момент около 30 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг на Совете по вопросам совершенствования государственной политики в области патриотического воспитания заместитель полномочного представителя президента РФ в округе Борис Кириллов.

"В округе существует более 1 тыс. юнармейских отрядов, это около 30 тыс. человек. Это почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

Он добавил, что в округе работает около 3,5 тыс. ветеранских организаций, своей деятельностью они охватывают около 262 тыс. человек. Также существенную роль в формировании гражданской позиции и общественно-политической позиции, по мнению Кириллова, играет "Российское-движение школьников", которое охватывает более 1,3 тыс. школ округа.

"Важную роль играют поисковые формирования. В текущем году на полях бывших сражений побывало 1,3 тыс. поисковиков, которые совершили 76 экспедиции, по итогам которых перезахоронено почти 2 тыс. бойцов Красной Армии", - уточнил Кириллов.