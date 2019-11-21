{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые зимники и ледовые переправы планируется открыть в Югре 16 декабря

В текущем зимнем сезоне введут в эксплуатацию 90 таких объектов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноября. /ТАСС/. Первые зимние автомобильные дороги и ледовые переправы планируют открыть в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 16 декабря. Всего в текущем зимнем сезоне в регионе намерены открыть 90 зимников и переправ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Зимники и ледовые переправы связывают отдаленные поселения автономного округа с крупными городами, до которых в теплое время года жители могут добраться водным или воздушным транспортом.

"В Югре планируется открытие первых зимних автомобильных дорог и ледовых переправ 16 декабря. В каких муниципальных образованиях они будут открыты, пока информации нет. Всего до 25 декабря, если не будет резкого потепления, планируется ввести в эксплуатацию 90 зимников и ледовых переправ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 57 из них будут межмуниципальные, то есть связывающие отдаленные поселения автономного округа с крупными городами, еще 33 - технологические, необходимые для перевозки грузов компаниям, работающим в регионе. "Наибольшее число межмуниципальных зимников и ледовых переправ планируется ввести в эксплуатацию в Октябрьском районе - 14", - добавил представитель ведомства.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Госдума приняла в I чтении законопроект о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах
Сейчас налог на самозанятых действует на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС