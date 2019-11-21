Первые зимники и ледовые переправы планируется открыть в Югре 16 декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноября. /ТАСС/. Первые зимние автомобильные дороги и ледовые переправы планируют открыть в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 16 декабря. Всего в текущем зимнем сезоне в регионе намерены открыть 90 зимников и переправ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Зимники и ледовые переправы связывают отдаленные поселения автономного округа с крупными городами, до которых в теплое время года жители могут добраться водным или воздушным транспортом.

"В Югре планируется открытие первых зимних автомобильных дорог и ледовых переправ 16 декабря. В каких муниципальных образованиях они будут открыты, пока информации нет. Всего до 25 декабря, если не будет резкого потепления, планируется ввести в эксплуатацию 90 зимников и ледовых переправ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 57 из них будут межмуниципальные, то есть связывающие отдаленные поселения автономного округа с крупными городами, еще 33 - технологические, необходимые для перевозки грузов компаниям, работающим в регионе. "Наибольшее число межмуниципальных зимников и ледовых переправ планируется ввести в эксплуатацию в Октябрьском районе - 14", - добавил представитель ведомства.