Тюменские власти заключили концессию на 4,5 млрд рублей для водоснабжения 11 тыс. жителей

ТЮМЕНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области заключили концессионное соглашение с "Тюмень водоканалом" для модернизации сетей водоснабжения и водоотведения за 4,5 млрд рублей. Благодаря этому за пять лет качественной питьевой водой будут обеспечены 11 тыс. человек в Тюменском районе региона, сообщил в четверг в своем ежегодном послании губернатор Александр Моор.

Во время "Прямой линии" к президенту Владимиру Путину обратилась жительница села Каскара в Тюменском районе Мария Кузнецова. По ее словам, жители вынуждены брать воду в соседних селах, но в последнее время они были лишены и этой возможности, поэтому закупали бутилированную воду в Тюмени. При этом по соседству с селом проведен водопровод для местной птицефабрики.

"История с чистой водой в Тюменском районе. <…> Заключено концессионное соглашение с компанией "Тюмень водоканал". Почти 4,5 млрд рублей, пять лет на модернизацию сетей, 49 лет гарантированного качества услуг, 11 тыс. жителей поселков и деревень Тюменского района получат воду более высокого качества, 22 тыс. человек смогут присоединить свои домовладения к централизованной системе водоснабжения, 10 тыс. человек станет доступна услуга централизованного водоотведения", - сказал Моор.

Губернатор добавил, что заключение концессии минимально повлияет на тариф. "Все это было сделано, согласовано и спланировано еще до того, как граждане начали задавать вопросы. Просто до них не донесли своевременно алгоритм действий, этапы работы, обоснование сроков, не объяснили, почему проблема не может быть решена одномоментно. А это все можно было делать не в авральном режиме, а своевременно увидеть болевую точку, и провести спокойные, открытые обсуждения и консультации", - отметил Моор.

Ранее он сообщил, что имеющийся в селе Каскара водопровод изношен, так как был построен в 1974 году, владела им и содержала птицефабрика. Каскара - село в Тюменском районе, которое находится в пригородной зоне Тюмени на левом берегу реки Тура в 20 км к востоку от областного центра. В населенном пункте проживают более 3 тыс. человек.