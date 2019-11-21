Доходы бюджета ЯНАО в 2020 году увеличатся на 40% и составят 244,5 млрд рублей

САЛЕХАРД, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в первом и окончательном чтении приняли закон о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, сообщается в четверг на официальном портале правительства округа.

"Окружной бюджет в среднесрочном периоде составит 736 млрд рублей, в том числе на 2020 год - 245 млрд рублей, что на 40% выше уровня 2019 года", - говорится в сообщении.

Дополнительные поступления обусловлены запуском в регионе инвестпроектов, таких как "Ямал-СПГ", разработка Мессояхского, Бованенковского, Новопортовского месторождений, строительство нефтеналивного терминала "Ворота Арктики", пояснили в пресс-службе Законодательного собрания округа.

В среднесрочном периоде расходы на реализацию нацпроектов составят 146 млрд рублей, в том числе в 2020 году - 55 млрд рублей, что в два раза выше уровня 2019 года. Расходы на образование в следующем году составят 42 млрд рублей, здравоохранение - 43 млрд рублей, культуру - 3 млрд рублей, на развитие спорта - 4,2 млрд рублей, агропромышленного комплекса - 4 млрд рублей. На государственную поддержку жилищно-коммунального комплекса в 2020 году будет направлено 26 млрд рублей, на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем" - 22 млрд, расходы государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" составят 30 млрд рублей.

В пресс-службе правительства отметили, что в 2020 году бюджет будет бездефицитным, а госдолг автономного округа к 1 января 2023 года составит менее одного миллиарда рублей.

Бюджет ЯНАО на 2019 год был также бездефицитным. В первой редакции сумма доходов и расходов равнялась 195,7 млрд рублей, в сентябре 2019 года были внесены поправки и эти показатели составили 215,3 млрд.