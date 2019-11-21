Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, сел в Казани из-за неполадки

ТАСС, 21 ноября. Самолет компании Red Wings, следовавший рейсом Екатеринбург-Москва, сел в аэропорту Казани из-за срабатывания датчика утечки масла из двигателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Казани совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании Red Wings, следовавшее рейсом Екатеринбург-Москва. Причиной посадки явилось срабатывание датчика утечки масла из правого двигателя. Посадка судна прошла в штатном режиме", - отметила собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что на борту самолета находились 123 пассажира и 10 членов экипажа. "Пассажиры накормлены и напоены. Резервный борт уже вылетел", - добавили в транспортной прокуратуре.