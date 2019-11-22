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Рейс из Сургута в Таиланд задержали почти на 12 часов из-за поломки самолета

В справочной аэропорта сообщили, что будет произведена замена лайнера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Вылет самолета по маршруту Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) - аэропорт Утапао Таиланд задержали почти на 12 часов. Это связано с технической причиной с лайнером, сообщили ТАСС в пятницу в справочной аэропорта Сургут.

"Рейс RL8579 авиакомпании Royal Flight вместо 01:20 по местному времени пятницы (23:20 мск четверга) задержан до 13:00 (11:00 мск). Вылет задержан по технической причине. Будет замена лайнера", - сказал собеседник агентства, не приводя подробностей поломки самолета.

Он не уточнил, сколько пассажиров зарегистрировано на рейс. "Пассажирам рейса предоставлены гостиница и горячее питание", - добавил собеседник.

В настоящее время ТАСС не располагает комментарием авиакомпании Royal Flight.

Теги
ТаиландРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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