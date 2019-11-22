Самолет из Сургута в Таиланд вылетел с опозданием на 13 часов из-за поломки лайнера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Самолет вылетел из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в аэропорт Утапао (Таиланд) с задержкой на 13 часов, сообщили в пятницу ТАСС в справочной аэропорта Сургут.

"Рейс RL8579 авиакомпании Royal Flight вместо 01:20 по местному времени пятницы (23:20 мск 21 ноября) вылетел в 14:22 по местному времени (12:22 мск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в справочной аэропорта Сургут ТАСС уточняли, что задержка вызвана технической причиной, и в Сургуте ждут другой лайнер. Пассажирам были предоставлены гостиница и горячее питание.

В настоящее время ТАСС не располагает комментарием авиакомпании Royal Flight.