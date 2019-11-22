{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет из Сургута в Таиланд вылетел с опозданием на 13 часов из-за поломки лайнера

Пассажирам предоставили гостиницу и горячее питание

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Самолет вылетел из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в аэропорт Утапао (Таиланд) с задержкой на 13 часов, сообщили в пятницу ТАСС в справочной аэропорта Сургут.

"Рейс RL8579 авиакомпании Royal Flight вместо 01:20 по местному времени пятницы (23:20 мск 21 ноября) вылетел в 14:22 по местному времени (12:22 мск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в справочной аэропорта Сургут ТАСС уточняли, что задержка вызвана технической причиной, и в Сургуте ждут другой лайнер. Пассажирам были предоставлены гостиница и горячее питание.

В настоящее время ТАСС не располагает комментарием авиакомпании Royal Flight.

Теги
ТаиландРоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Сотрудница полиции в Кургане после службы задержала подозреваемого, узнав его по фото
Майор Юлия Звонарева провела удерживающий прием и доставила мужчину в ближайшее подразделение органов внутренних дел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС