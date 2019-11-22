Сотрудники больницы в Челябинской области обвиняются в мошенничестве на 2,3 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области предъявили главному бухгалтеру и сотруднице бухгалтерии одной из больниц города Троицка обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму более 2,3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области главному бухгалтеру и сотруднице бухгалтерии одной из больниц Троицка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного преступления"). Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые в 2016-2018 годах вносили ложные сведения в бухгалтерские документы и незаконно начислили себе заработную плату на сумму более 2,3 млн рублей. Эти деньги они присвоили, частично использовав для погашения кредитов.