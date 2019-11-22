{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники больницы в Челябинской области обвиняются в мошенничестве на 2,3 млн рублей

По версии следствия, главный бухгалтер и сотрудница бухгалтерии незаконно начислили себе на эту сумму заработную плату

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области предъявили главному бухгалтеру и сотруднице бухгалтерии одной из больниц города Троицка обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму более 2,3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области главному бухгалтеру и сотруднице бухгалтерии одной из больниц Троицка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного преступления"). Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые в 2016-2018 годах вносили ложные сведения в бухгалтерские документы и незаконно начислили себе заработную плату на сумму более 2,3 млн рублей. Эти деньги они присвоили, частично использовав для погашения кредитов.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Заявки на конкурс сценарных идей фестиваля Arctic open поступили от Камчатки до Мурманска
Всего одобрено 36 сценарных заявок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС