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Глава компании в Югре выплатила почти 190 млн рублей налогов после возбуждения дела

Поскольку женщина не уплатила пени и штраф по налогам, уголовное дело не закрыто

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Руководитель и одновременно главный бухгалтер одной из компаний в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выплатила почти 190 млн рублей после того, как в отношении ее было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"Следствием установлено, что руководитель и одновременно главный бухгалтер организации в период с 2014 по 2017 год умышленно и незаконно уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 189 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая добровольно возместила задолженность в полном объеме", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").

Поскольку обвиняемая не уплатила в федеральный бюджет пени и штраф по налогам, следствие приняло решение не закрывать уголовное дело, а передать его в суд.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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