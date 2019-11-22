Сотрудница полиции в Кургане после службы задержала подозреваемого, узнав его по фото

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудница полиции из Кургана в свободное от службы время задержала подозреваемого в краже, узнав его по фотороботу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Возвращаясь домой после рабочего дня, старший оперуполномоченный ОМВД России по Кетовскому району майор полиции Юлия Звонарева задержала мужчину, который находился в розыске. Она провела удерживающий прием и доставила разыскиваемого в ближайшее подразделение органов внутренних дел", - рассказала она.

По словам Волк, Звонарева находилась на остановке общественного транспорта в районе Пригородного вокзала Кургана. Ее внимание привлек гражданин, который прятал лицо и нервно ходил из стороны в сторону. Этот человек находился в розыске за совершение кражи цветного и черного металла с дачных участков на территории Кетовского района города.

"В настоящее время 23-летнему жителю города Кургана предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России.