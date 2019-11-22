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Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения трехлетнего ребенка

В преступлении подозревают 33-летнюю жительницу Ишимского района

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Жительница Тюменской области подозревается в похищении трехлетнего ребенка бывшей жены ее сожителя. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Ишимского района (Тюменская область - прим. ТАСС), которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетнего")", - говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что родители ребенка находятся в разводе и по решению суда место его жительства определено с матерью. Месяц назад отец забрал мальчика к себе, но обратно матери его не вернул. Приехав по месту жительства бывшего супруга, мать не обнаружила там ребенка. Позже выяснилось, что мальчика увезла в неизвестном направлении сожительница его отца.

"В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск ребенка. Расследование уголовного дела продолжается", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияТюменская область
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