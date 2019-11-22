Мусоросортировочный завод планируется открыть в Курганской области в 2022 году

КУРГАН, 22 ноября. /ТАСС/. Полигон для захоронения твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный завод в Кетовском районе Курганской области планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник управления экологии и недропользования, замглавы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Анатолий Булатов.

"У нас предусмотрено создание нового объекта по размещению отходов, им является полигон для захоронения отходов мощностью 200 тыс. тонн в год <…> в Кетовском районе. Предлагается ввод в эксплуатацию в 2022 году. <…> Мусоросортировочный завод - планируем ввод в эксплуатацию в 2022 году", - сказал Булатов, не уточнив планируемую мощность завода.

До начала работы нового полигона мусор распределяется по 11 существующим объектам захоронения, которые потом выведут из эксплуатации. По словам Булатова, власти региона ищут источники финансирования проектов, в частности, они запросили поддержку из федерального бюджета.

В мае пресс-служба губернатора области сообщила, что в ходе реформы сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в Кургане и Шадринске - втором по размеру городе в регионе - планируется создать два мусоросортировочных объекта. Кетовский район со всех сторон окружает областной центр.