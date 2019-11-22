Шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме в Свердловской области

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Шесть человек обратились за медпомощью после пожара в двухэтажном жилом доме барачного типа в поселке Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Как информировал ранее глава округа Алексей Стасенок, при пожаре пострадали пять человек.

"На осмотр в больницу направлены шесть человек. Решение об их госпитализации будут принимать врачи по итогам осмотра", - сказал представитель МЧС.

Пожар возник в пятницу вечером, на данный момент он локализован на площади 600 кв. м. По данным МЧС, в доме загорелись стены и перекрытия. Жителей дома эвакуировали.

В новость внесены изменения (22:51 мск) - добавлена информация о пострадавших