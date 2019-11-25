В Ханты-Мансийске и Сургуте из-за мороза отменили занятия в школах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Занятия для учеников начальных и старших классов в школах Ханты-Мансийска и Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) были отменены в понедельник из-за сильных холодов.

"25 ноября 2019 года занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации Ханты-Мансийска. По информации администрации Сургута, в муниципалитете отменены занятия у школьников с 1-го по 6-й класс. В настоящее время в этих городах столбик термометра показывает минус 27 градусов.

По данным регионального гидрометцентра, 25 ноября в ХМАО ожидается температура воздуха минус 16-21 градус, в ряде муниципалитетов может похолодать до минус 26 градусов. В Ханты-Мансийске и Сургуте температура воздуха ночью опускалась до отметок минус 29 градусов, днем ожидается минус 23 градуса, скорость ветра - 3-4 м/с.