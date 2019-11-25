{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ханты-Мансийске и Сургуте из-за мороза отменили занятия в школах

В этих городах ночью температура опускалась до минус 29 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Занятия для учеников начальных и старших классов в школах Ханты-Мансийска и Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) были отменены в понедельник из-за сильных холодов.

"25 ноября 2019 года занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации Ханты-Мансийска. По информации администрации Сургута, в муниципалитете отменены занятия у школьников с 1-го по 6-й класс. В настоящее время в этих городах столбик термометра показывает минус 27 градусов.

По данным регионального гидрометцентра, 25 ноября в ХМАО ожидается температура воздуха минус 16-21 градус, в ряде муниципалитетов может похолодать до минус 26 градусов. В Ханты-Мансийске и Сургуте температура воздуха ночью опускалась до отметок минус 29 градусов, днем ожидается минус 23 градуса, скорость ветра - 3-4 м/с.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
В ресторане в Сургуте ликвидировали открытое горение
В ходе тушения пожара обрушилась кровля здания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС