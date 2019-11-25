Таможенники задержали в Курганской области почти 21,5 тонны санкционных груш

КУРГАН, 25 ноября. /ТАСС/. Партия санкционных груш из Бельгии общим весом около 21,5 тонны была задержана и уничтожена в Курганской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"Сотрудниками ГИБДД вблизи Кургана был остановлен грузовой автомобиль. Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Курганской области, проводившие досмотр совместно с сотрудниками Тюменской таможни, обнаружили, что в автомобиле перевозили свежие груши <…> общей массой 21 тыс. 471,5 кг. <…> Выявленная продукция признана санкционной и уничтожена механическим способом на полигонах ТБО," - говорится в сообщении.

Грузовой автомобиль с запрещенными фруктами направлялся из Республики Казахстан в Сургут. Пресс-служба отмечает, что происхождение груш стало понятно по следам спилов маркировочных знаков на деревянных ящиках, в которых перевозился товар. Согласно первоначальной маркировке, страна происхождения фруктов - Бельгия.