{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Таможенники задержали в Курганской области почти 21,5 тонны санкционных груш

Грузовик с фруктами направлялся из Казахстана в Сургут

КУРГАН, 25 ноября. /ТАСС/. Партия санкционных груш из Бельгии общим весом около 21,5 тонны была задержана и уничтожена в Курганской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"Сотрудниками ГИБДД вблизи Кургана был остановлен грузовой автомобиль. Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Курганской области, проводившие досмотр совместно с сотрудниками Тюменской таможни, обнаружили, что в автомобиле перевозили свежие груши <…> общей массой 21 тыс. 471,5 кг. <…> Выявленная продукция признана санкционной и уничтожена механическим способом на полигонах ТБО," - говорится в сообщении.

Грузовой автомобиль с запрещенными фруктами направлялся из Республики Казахстан в Сургут. Пресс-служба отмечает, что происхождение груш стало понятно по следам спилов маркировочных знаков на деревянных ящиках, в которых перевозился товар. Согласно первоначальной маркировке, страна происхождения фруктов - Бельгия.

Теги
БельгияРоссияКурганская областьХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
В Сургуте один человек погиб при пожаре в двухэтажном жилом доме
Шесть человек пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС