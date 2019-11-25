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В Сургуте один человек погиб при пожаре в двухэтажном жилом доме

Шесть человек пострадали
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© Дмитрий Круковец/ТРК «Сургутинтерновости»

ТАСС, 25 ноября. Шесть человек пострадали и один погиб при пожаре в двухэтажном жилом доме в Сургуте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Возгорание происходит в двухэтажном деревянном доме в поселке Дорожный в Сургуте на площади около 300 кв. метров. Семь человек пострадали, в том числе один погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие надышались угарным газом. Всего в здании проживают 46 человек, в том числе 12 детей. "Все жильцы были эвакуированы. Оставшиеся разместились у родственников и знакомых", - сообщили в МЧС.

К тушению привлечены 43 человека и 13 единиц техники.

Жильцов дома временно разместят в школе № 22 и гостинице "Обь". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"На месте находится заместитель главы [города] Николай Кривцов. По поручению главы Вадима Шувалова, оперативно готовится к временному размещению школа № 22 и гостиница "Обь". Причины возгорания уточняются", - уточнил представитель пресс-службы городской мэрии.

Пожар, по информации пресс-службы администрации Сургута, начался в 7:45 мск (9:45 по местному времени) в 2-этажном доме № 4 в поселке Дорожный. В доме 28 квартир, где проживают 46 человек. В 9:50 мск (11:50 по местному времени) возгорание локализовано. На месте работают пожарные и представители администрации города. Эвакуация жителей завершена.

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Олега Пухтеева, в поселок направлен автобус для кратковременного нахождения пострадавших.

"На пожаре пострадало 7 человек, в том числе 1 ребенок. По уточненным данным, 1 человек погиб (взрослый мужчина). 1 человек отказался от госпитализации. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города с последующей госпитализацией", - добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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