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Школьник в Челябинской области попал в больницу после соревнований по ММА

Ребенок получил тяжелую травму головы, ему провели операцию

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Медики в Челябинской области провели сложную операцию школьнику, который накануне после спортивных соревнований с тяжелой травмой головы был доставлен из Агаповского района в больницу Магнитогорска. Информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе областного Министерства здравоохранения.

По данным местных СМИ, 24 ноября в поселке Агаповка проходили соревнования по смешанным единоборствам, на них 12-летний школьник получил травму головы и впал в кому.

"24 ноября из Агаповского района Челябинской области в детскую городскую больницу в Магнитогорске доставили несовершеннолетнего. Ему провели сложную черепно-мозговую операцию, в которой посредствам телемедицины участвовали нейрохирурги из Челябинской областной детской больницы", - сказала собеседница агентства.

В областном Минздраве добавили, что сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное. При дальнейшем улучшении состояния его планируется перевести в Челябинскую областную детскую больницу.

Теги
РоссияЧелябинская область
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