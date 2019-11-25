Экс-директора челябинской компании осудили за хищение коммунальных платежей

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал бывшего директора и учредителя компании "Уралсервис" виновными в том, что они похитили свыше 54 млн рублей, собранных с населения за услуги теплоснабжения. Соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок два с половиной года и четыре с половиной года соответственно, говорится в сообщении областной прокуратуры.

"Еманжелинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора и учредителя ООО "Уралсервис". Судом учредителю назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы, бывшему директору в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, соучастники с 2017 по 2018 год руководили ООО "Уралсервис", собирали с населения платежи за теплоснабжение. При этом они уверяли своих поставщиков ресурсов, что денег, необходимых для оплаты по договорам, нет. Деньгами населения распоряжались по своему усмотрению. Тем самым они причинили ООО "Новатэк-Челябинск" материальный ущерб более чем на 41 млн рублей, АО "Газпром газораспределение Челябинск" - более чем на 6 млн рублей, ПАО "Челябэнергосбыт" - более чем на 7 млн рублей.