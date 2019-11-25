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В Свердловской области планируют развивать медицинский туризм с коллегами из Азербайджана

Директор Центра развития туризма региона Эльмира Туканова отметила, что в области есть клиники, которые оказывают медицинские услуги на высоком уровне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Медицинский туризм в Свердловской области будут развивать совместно с коллегами из Азербайджана. Соответствующий пункт включен в дорожную карту по развитию сотрудничества с Азербайджаном на 2020 год, сообщила журналистам в понедельник директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Между Ассоциацией туризма Азербайджана и Центром развития туризма Свердловской области в 2015 году было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

"Есть большое количество предложений по оздоровительному и медицинскому туризму. У нас есть клиники, которые оказывают медицинские услуги на высоком уровне. Многие из туроператоров отметили привлекательность продуктов Свердловской области именно по медицинскому туризму", - сказала Туканова, отметив, что пункт развития медицинского туризма между уральским регионом и Азербайджаном включен в дорожную карту на 2020 год.

По ее словам, также планируется внедрить такое направление, как детский туризм. "В дальнейшем при содействии обеих сторон мы в перспективе видим развитие детского туризма. На территории Свердловской области действует программа для развития школьного образовательного туризма "Урал для школы". Это предложение в части профориентации, в части развития индустриального и этнографического туризма оказалось очень интересным туроператорам со стороны Азербайджана", - добавила директор регионального Центра развития туризма.

Теги
АзербайджанРоссияСвердловская область
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