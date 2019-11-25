В Курганской области продают здание революционного трибунала

КУРГАН, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Курганской области выставили на продажу находящиеся в собственности региона объекты недвижимости в историческом центре города: здание курганского революционного трибунала, Доходный дом Б. Д. Туника и другие строения исторического центра Кургана. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе фонда "Инвестиционное агентство Курганской области".

"Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выставляет на продажу объекты недвижимости, ранее находящиеся в собственности области. Объекты расположены в историческом и культурном центре города, имеется высокая проходимость людей в районе объекта и хорошая транспортная доступность", - говорится в сообщении.

Так, под офисы планируется реализовать помещения в здании, где в 1918 году размещался курганский революционный трибунал (дом купца М. М. Дунаева). В результате планируется выручить около 13,4 млн рублей.

На продажу выставлены также памятники архитектуры региона: Доходный дом Б. Д. Туника (для организации медицинского обслуживания или образовательного учреждения, стоимость - 29 млн рублей), здания по улице Советской, 143 (помещение может использоваться как офисное, медицинское или торговое, 21 млн рублей) и 110 (21,4 млн рублей, здесь может появиться медицинская организация, офисы или реализовываться коммерческая деятельность).